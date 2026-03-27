Хакеры взломали личную почту главы ФБР Хакеры взломали личную почту главы Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на самих хакеров и заявление американского Минюста. Издание утверждает, что хакеры из группы Handala Hack Team связаны с Ираном.
