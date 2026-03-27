Хакеры взломали личную почту главы ФБР

Хакеры взломали личную почту главы Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на самих хакеров и заявление американского Минюста.

Издание утверждает, что хакеры из группы Handala Hack Team связаны с Ираном. Отмечается, что в интернете были опубликованы фото Пателя и другие документы.

Информацию о взломе подтвердил представитель министерства юстиции. "Он отметил, что опубликованные онлайн материалы, по всей видимости, являются подлинными", - говорится в публикации.