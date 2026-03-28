Турции предложили выступить посредником между США, Ираном и Израилем

Некоторые страны, включая Китай и Россию, предлагают Турции выступить посредником для прекращения войны между США, Ираном и Израилем.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По его словам, различные страны обращаются к Анкаре с целью обсудить возможность совместных шагов по урегулированию конфликта.

"Крупные страны Европы, а также Китай и Россия предлагают "что мы можем сделать вместе". То есть спрашивают, какие шаги можно предпринять для посредничества или внесения вклада в решение конфликта", - отметил он.

Министр подчеркнул, что по мере затягивания войны растет риск глобального экономического кризиса.

По словам дипломата, особенно из-за энергетического кризиса растут производственные издержки и цены в Европе и Азии.

Фидан добавил, что хотя в данный момент наблюдается определенное "затишье", эта ситуация нестабильна, и если конфликт затянется, это может привести к более серьезным экономическим последствиям.