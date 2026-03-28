Будет ли Великобритания воевать против Ирана?

Великобритания не будет участвовать в войне против Ирана на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер в интервью телеканалу "Sky News".

По его словам, в этом вопросе позиции Великобритании и президента США Дональда Трампа различаются.

"Я ясно дал понять, что мы не будем участвовать в войне", - подчеркнул Стармер.

Премьер-министр добавил, что, несмотря на оказанное давление с целью изменить его позицию, он не намерен менять решение:

"То, что говорится и делается, во многом направлено на то, чтобы заставить меня изменить мнение, но я этого не сделаю", - отметил он.