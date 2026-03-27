КСИР предупредил о возможных ударах по промышленным объектам в регионе Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о планах нанесения ударов по промышленным объектам, связанным с США и Израилем, на Ближнем Востоке. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство IRNA. По данным источника, этот шаг планируется в качестве ответа на удары, нанесённые по промышленным объектам Ирана.
В заявлении говорится:
"Сегодня США и Израиль нанесли несколько ударов по промышленным центрам Ирана. В ответ будут поражены промышленные объекты, связанные с США или Израилем, в регионе".
Кроме того, КСИР обратился к работникам промышленных объектов с призывом покинуть рабочие места в целях безопасности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре