КСИР предупредил о возможных ударах по промышленным объектам в регионе

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о планах нанесения ударов по промышленным объектам, связанным с США и Израилем, на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство IRNA.

По данным источника, этот шаг планируется в качестве ответа на удары, нанесённые по промышленным объектам Ирана.

В заявлении говорится:

"Сегодня США и Израиль нанесли несколько ударов по промышленным центрам Ирана. В ответ будут поражены промышленные объекты, связанные с США или Израилем, в регионе".

Кроме того, КСИР обратился к работникам промышленных объектов с призывом покинуть рабочие места в целях безопасности.