Фидан сказал, как проводятся переговоры между США и Ираном

Переговоры между Ираном и США проводятся через Пакистан.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу "A Haber".

Фидан отметил, что сообщения между сторонами передаются через посредников, и процесс уже перешел в активную фазу.

"Переговоры начались, и сообщения передаются через Пакистан. Осуществляется координация с США, и иранская сторона также информирована о процессе", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Турция активно участвует в процессе переговоров и проводит длительные консультации с различными сторонами, особенно с Ираном.

По его словам, цель - лучше понять позиции и ожидания сторон.

Фидан добавил, что нынешние переговоры находятся на другой стадии по сравнению с предыдущими, до начала войны.

"Для Ирана ситуация изменилась. Ранее переговоры велись с целью предотвращения войны, а теперь война уже началась, и это влияет на условия сторон", - отметил он.