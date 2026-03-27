Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию и установила рекорд

Сборная Азербайджана по футболу провела первый матч в рамках международного турнира "FIFA Series - 2026".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда встретилась со сборной Сент-Люсии.

Игра, прошедшая на городском стадионе Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде, завершилась уверенной победой подопечных Айхана Аббасова со счетом 6:1.

В составе национальной команды голы забили Эмин Махмудов, Рахим Садыхов, Муса Гурбанлы, Торал Байрамов, Вусал Искендерли и Рустам Ахмедзаде.

Этот результат стал самой крупной победой в истории сборной Азербайджана.

Матч обслуживал грузинский арбитр Георгий Круашвили.

Отметим, что следующий матч сборная Азербайджана проведет 30 марта на той же арене против.