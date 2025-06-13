Путин поговорил Пезешкианом и Нетаньяху
Россия поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей", - говорится в сообщении.
Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем, уточняется в сообщении пресс-службы Кремля.
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