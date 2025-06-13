Путин поговорил Пезешкианом и Нетаньяху

Россия поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей", - говорится в сообщении.

Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем, уточняется в сообщении пресс-службы Кремля.