Армянская дезинформация под видом "иранской аналитики": подделка с идиотскими обвинениями

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Статья иранского ресурса "Ahmad Kazemi" под заголовком "Экзистенциальная война израильского режима с иранской нацией и роль Баку" - это не аналитический текст. Это сознательная, отрежиссированная по всем канонам армянской дезинформации провокация, цель которой - демонизировать Азербайджан в глазах иранской аудитории и отвлечь внимание от системного кризиса внутри самой Исламской Республики.

Под видом "экспертного анализа" читателю навязываются ничем не подтверждённые инсинуации, параноидальные домыслы и откровенные лживые обвинения, граничащие с истерией. Ни один абзац этого текста не выдерживает критики, ни одна из приведённых "цитат" не подкреплена фактами.

Вот лишь некоторые выдержки:

- "Сотни военнослужащих и гражданских лиц были убиты и ранены в ходе повторных атак примерно в двадцати точках Тебриза... с использованием беспилотников и квадрокоптеров... проникших из Азербайджана"

- "Азербайджанская шпионская сеть действует как пятая колонна и пехота сионистского врага"

- "Объект AZAD Systems в Баку производит беспилотники, которыми наносились удары по Ардебилю и Урмии"

- "Баку финансирует этнический сепаратизм в Иране, чтобы расчленить страну"

Это не просто ложь. Это - разжигание межэтнической розни. Это попытка демонизировать азербайджанское население Ирана, противопоставить его персидскому большинству и превратить законное право Азербайджана на независимую внешнюю политику в инструмент внутриполитических манипуляций.

Начнём с первого тезиса. Ни одна независимая структура - ни ООН, ни Amnesty International, ни Human Rights Watch, ни даже сам МИД Ирана - не подтверждали никаких атак на Тебриз, Ардебиль или Урмию со стороны Азербайджана. Ни одного спутникового снимка, ни одной видеозаписи, ни одного документа, кроме анонимных и топорно составленных "сведений", не представлено. Это чистая выдумка, созданная по лекалам армянских дезинформационных операций - таких, какие мы наблюдали во время и после Второй Карабахской войны.

Следующее утверждение - о "пятой колонне" - риторически копирует лексику армянских пропагандистов начала 1990-х, которые использовали тот же приём для демонизации азербайджанского населения Карабаха, изображая его "внутренней угрозой".

Что касается компании AZAD Systems - она действительно производит беспилотники, но в рамках международно признанного и полностью легального сотрудничества с Израилем, Турцией и другими государствами. Продукция компании ни разу не была замечена в поставках в зону боевых действий на территории Ирана. Это - доказуемо. А вот Армения, между прочим, на протяжении двух десятилетий закупала у израильских компаний разведывательные системы и даже пыталась тайно передавать полученные технологии России. Об этом в 2021 году заявлял израильский военный обозреватель Йонатан Спектор в "Maariv".

Ни одно независимое международное агентство - ни IAEA (Международное агентство по атомной энергии), ни UNODA (Управление ООН по вопросам разоружения), ни структура ООН, ни Human Rights Watch, ни Международный Комитет Красного Креста, ни хоть одна уважаемая OSINT-платформа (будь то Bellingcat, Conflict Intelligence Team или GeoConfirmed) - не подтверждала фактов ударов беспилотников по Тебризу, Ардебилю или Урмии, якобы нанесённых с территории Азербайджана.

Более того, иранские официальные лица - ни Министерство иностранных дел, ни Генеральный штаб, ни Корпус стражей исламской революции, ни Министерство разведки - ни разу не делали ни одного подобного заявления.

Если бы речь действительно шла о нанесении удара с территории суверенного государства, Иран, обладающий традицией жёстких и мгновенных реакций, незамедлительно бы отреагировал:

- вызовом посла Азербайджана в Тегеране,

- официальной нотой протеста,

- заявлением на уровне ООН,

- приостановкой дипломатических или экономических отношений,

- мобилизацией сил ПВО в приграничных районах и даже демонстративными учениями.

Однако ничего из этого не произошло. Ни единого шага в дипломатическом или военном поле. Только поток анонимной клеветы, распространяемый фейковыми сайтами с сомнительной репутацией и подписями "экспертов", у которых нет ни научной биографии, ни связей с реальными исследовательскими структурами.

Подобные фальсификации - это не проявление свободы слова. Это информационный терроризм, направленный на возбуждение межэтнической ненависти, дестабилизацию региона и подрыв доверия между двумя государствами.

А то, что вместо дипломатических каналов "говорят" анонимные сайты с доменами, зарегистрированными через офшорные прокси, - это яркий маркер того, кто на самом деле пытается разрушить отношения между Баку и Тегераном. И кому выгоден новый виток вражды в регионе.

И, наконец, обвинение в финансировании сепаратизма. Армения - государство, которое само десятилетиями поддерживало сепаратизм на территории другого суверенного государства - в Карабахе. Она создавала, финансировала и вооружала марионеточные структуры, занималась этническими чистками, разрушением исламских святынь и системным геноцидом. После всего этого обвинять Азербайджан в "сепаратизме" на территории Ирана - верх цинизма и политического шулерства.

Важно понимать: за подобными статьями стоят не беспристрастные эксперты. Это - часть скоординированной кампании, направленной на подрыв отношений между Баку и Тегераном в тот момент, когда Азербайджан усиливает свою региональную роль, проводит суверенную политику, принимает международные саммиты, модернизирует армию и экономику. Это не устраивает Армению, потерпевшую геополитическое поражение, оказавшуюся на периферии региональной архитектуры. Вот и остаётся Еревану - или тем, кто говорит его голосом, - действовать исподтишка, через чужие рупоры.

Азербайджан никого не провоцирует. Азербайджан не участвует в заговорах. Азербайджан никого не шантажирует. Азербайджан защищает свой суверенитет, укрепляет стратегические альянсы, восстанавливает освобождённые земли и проводит независимую внешнюю политику. Всё это - законные действия суверенного государства.

Что такое "этническая шпионская сеть"? Это формулировка не из отчётов разведки, не из документов спецслужб и не из решений судов. Это не термин. Это - ярлык. Пропагандистская плёнка, натянутая на отсутствие доказательств. И то, как армянские авторы вбрасывают этот миф - вопиющий пример того, как ненависть к азербайджанцам оформляется в удобную форму "безопасности", как расизм выдается за патриотизм, а ксенофобия за стратегическую обеспокоенность.

Где факты? Где фамилии, досье, приговоры? Где задержанные "шпионы"?

Ни одного раскрытого уголовного дела. Ни одного международного расследования. Ни одного признанного доказательства. Ни одного материала в The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, New York Times - вообще нигде. Ни один независимый наблюдатель не подтверждал существование так называемой "сети". Всё, что существует, - это вбросы в маргинальных СМИ, заявления "анонимных источников" и перепевы армянской диаспорной прессы, которые ссылаются сами на себя. В круге ненависти.

Более того - нет ни одного конкретного эпизода, где можно было бы проследить цепочку: лицо-доказанный контакт с иностранной разведкой-связь с государственным ущербом. Просто слова. Просто штампы. Просто ложь.

Пытаться обозначить целую этническую группу как "потенциальных агентов" - это не просто бездоказательно. Это преступно.

Когда в ход идут конструкции вроде "этническая шпионская сеть", на самом деле речь не о безопасности. Это - оправдание репрессий, зачисток, изоляции, ксенофобии, депортаций. Это - коллективная вина как государственная политика. Это - чистая форма расистской идеологии.

Зачем это армянским авторам? Потому что им нужно стереть грань между политикой и биологией. Им нужно доказать, будто азербайджанцы "генетически" опасны. Им нужно внушить, что быть азербайджанцем - уже подозрение. Что принадлежность к определённой культуре, языку и фамилии - уже основание для контроля, задержания, исключения, тюремного срока.

Это не просто риторика. Это информационная подготовка к этническому разделению. Это то, чем начинается апартеид.

Удивительно, насколько громко Запад говорит о правах меньшинств, когда речь идёт о геях в Уганде или журналистах в Турции, и насколько глухо он молчит, когда армяне объявляют азербайджанцев "внутренней угрозой". Неужели потому, что политическая карта удобна? Неужели потому, что карабахская истерика делает армян вечными жертвами, и потому им можно всё - даже сеять этническую ненависть?

... Статья, опубликованная на сайте так называемого "Ahmad Kazemi", не имеет ничего общего с аналитикой. Это - типичный пропагандистский пасквиль, сшитый из дешёвых фальсификаций, антиизраильской истерики и откровенной ксенофобии. Но настоящая её цель - не Израиль, а Азербайджан. За этой клеветой, как и за многими предыдущими, стоит хорошо знакомый почерк армянской дезинформационной машины, десятилетиями паразитирующей на страхах других стран, отравляя сознание иранской аудитории своими злобными выдумками.

Армения давно превратилась в геополитическую марионетку, чья внешняя политика строится на трёх столпах: шантаже, жертвеннической истерике и тотальной лжи. У Еревана нет ни суверенной стратегии, ни ресурсов для саморазвития. Всё, что у него есть, - это манипуляции, истерика и бесконечные попытки натравить других на Азербайджан.

Фальшивая легенда о "военных базах Израиля в Азербайджане" - один из главных мифов, который армянская пропаганда навязывает иранскому обществу вот уже много лет. Ни одно международное агентство, ни один спутниковый снимок, ни одна экспертная структура - включая сам иранский МИД - не представили никаких доказательств этому вбросу. Всё, на чём построена "аргументация" подобных текстов, - это анонимные карты, фейковые "данные разведки" и слухи, фабрикуемые в армянских аналитических центрах вроде "Yerevan State Institute for National Security".

При этом Армения сама на протяжении десятилетий сотрудничала с Израилем. В 2000-х она закупала израильские разведывательные комплексы, системы видеонаблюдения, а в 2011 году армянская компания заключила контракт с израильским оборонным подрядчиком на поставку цифровых космических снимков. Где тогда была "борьба за палестинцев" и "шиитская солидарность"?

Лицемерие Армении не знает границ.

Эта страна 30 лет удерживала под оккупацией 20 процентов азербайджанской территории. Она разрушила девять городов, уничтожила сотни сёл, превратила мечети в хлевы, взрывала кладбища, раскапывала могилы. Сегодня те же люди, руками которых разрушались Агдам, Физули и Шуша, вдруг начали говорить о "человеческих правах" и "международной справедливости". Предел цинизма.

Вся политическая идентичность Армении строится на паразитировании на чужих конфликтах и исторических трагедиях. Ереван втягивает в свои игры Москву, Вашингтон, Париж, Тегеран, играя на противоречиях, манипулируя религией, историей и страхами. Армения всегда ищет покровителя, всегда просит деньги, помощь, статус, при этом не собираясь ничего давать взамен - ни мира, ни добрососедства, ни честности.

Сегодня армянская пропаганда, прячась за иранскими псевдоаналитиками, пытается выставить Азербайджан в образе "агента сионизма", якобы угрожающего шиитским странам. Этот нарратив - копия советской антисемитской лексики 1970-х, но адаптированная под региональные реалии. Армяне снова используют религию как оружие, как дымовую завесу для прикрытия своих истинных целей - дестабилизировать регион и ослабить позиции Азербайджана, особенно на фоне его растущей дипломатической и военной мощи.

Что на деле?

Азербайджан - суверенное государство, которое само определяет с кем, когда и на каких условиях строить сотрудничество. Турция, Израиль, Пакистан, Италия, Венгрия, Казахстан, Саудовская Аравия - это партнёры, с которыми Баку развивает взаимовыгодные отношения, не спрашивая ни у кого разрешения. Именно эта независимость раздражает Ереван. Потому что Ереван привык быть зависимым. Без России он не может жить. Без Греции и Франции - не может кричать. Без Бельгии и Швейцарии - не может лоббировать. Без США - не может жаловаться.

Вот почему армяне пытаются втравить Иран в свои комплексы. Вот почему они запускают подобные тексты - чтобы использовать иранскую территорию как рупор собственных страхов и зависти.

Ирану следует помнить: Армения никогда не была союзником исламского мира. Это страна, которая закрывает глаза на сожжённые Коран и разрушенные мечети. Это государство, которое десятилетиями уничтожало исламское наследие Карабаха. И сегодня оно пытается сыграть на шиитской идентичности, чтобы продать себя Тегерану как "естественного союзника". Это не просто ложь. Это политический сатанизм.

Армения сегодня - это страна проигравших. Проигравших в войне. Проигравших в правде. Проигравших в дипломатии. И всё, что у них осталось - это ложь, фальшивые "аналитики", и отчаянные попытки натравить других на тех, кто сильнее, умнее и честнее.

Ирану следует ясно различать: между Баку и Ереваном - неравенство не только в масштабах, но и в моральной легитимности. Один - надёжный партнёр, второй - хронический провокатор. Один - развивает торговлю и транспортные коридоры, другой - десятилетиями блокирует региональные инициативы. Один - предлагает диалог, второй - прячется за спинами чужих сил.

Чем больше Армения проигрывает на дипломатическом поле, тем больше лжи она изливает в чужие информационные пространства. Сегодня - через Иран. Завтра - через Францию. Послезавтра - через США. Такова природа поражённой комплексов политической культуры.

Азербайджан не позволит втянуть себя в грязь. Мы не нуждаемся в оправдании своей независимости. Мы не рабы. Мы не вассалы. Мы государство, победившее в войне, отстоявшее свою территорию, и доказавшее, что достоинство - не продаётся, не вымаливается и не симулируется.

Пока Армения тонет в истерике, Баку идёт вперёд. Мы строим дороги, восстанавливаем города, заключаем соглашения, проводим международные мероприятия, ведём диалог с крупнейшими державами мира. А они продолжают поливать нас грязью, потому что больше ничего не могут.