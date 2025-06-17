https://news.day.az/world/1761232.html В самое сердце бури запустили дрон - ВИДЕО В Техасе охотники за штормами запустили дрон в самое сердце бури. Как передает Day.Az, захватывающие дух кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В самое сердце бури запустили дрон - ВИДЕО
В Техасе охотники за штормами запустили дрон в самое сердце бури.
Как передает Day.Az, захватывающие дух кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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