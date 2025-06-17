С 21 июня 2025 года в Азербайджане начинается прием в дошкольные группы на 2025-2026 учебный год.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственного агентства дошкольного и общего образования.

Регистрация будет проводиться посредством электронной системы mektebeqebul.edu.az.

Ранее мы сообщали, что в вузах Азербайджана увеличено количество бесплатных мест.