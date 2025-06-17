https://news.day.az/society/1761298.html В Азербайджане начинается прием в дошкольные группы - ДАТА С 21 июня 2025 года в Азербайджане начинается прием в дошкольные группы на 2025-2026 учебный год. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственного агентства дошкольного и общего образования. Регистрация будет проводиться посредством электронной системы mektebeqebul.edu.az.
В Азербайджане начинается прием в дошкольные группы - ДАТА
С 21 июня 2025 года в Азербайджане начинается прием в дошкольные группы на 2025-2026 учебный год.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственного агентства дошкольного и общего образования.
Регистрация будет проводиться посредством электронной системы mektebeqebul.edu.az.
Ранее мы сообщали, что в вузах Азербайджана увеличено количество бесплатных мест.
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