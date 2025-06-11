Увеличено количество бесплатных мест в вузах Азербайджана

Поступающим в вузы Азербайджана в этом году повезло - государственный заказ на бесплатные места увеличился, и почти 33 тысячи абитуриентов смогут учиться бесплатно. Это составляет примерно половину всех мест. Согласно новым правилам, абитуриенты, набравшие не менее 200 баллов по общей шкале и от 150 баллов по предметному блоку на втором этапе экзамена, смогут выбрать все специальности соответствующей группы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, эксперт в области образования Эмрах Гасанли заявил, что в 2024 году выделено 63 тысячи мест в вузах, в то время как в прошлом году их было 60 тысяч.

При этом наблюдается рост количества мест по самым популярным направлениям в каждой из четырех групп: в первой группе - IT-специальности; во второй - финансы; в третьей - социальная работа, в четвертой - биотехнологии.

Особенно повезло сдающим по первой группе - здесь предусмотрено более 20 тысяч мест. Во второй группе - 14 935, в третьей - 15 583, а в четвертой - 4732 места.

По словам эксперта, при правильном выборе специальностей шансы на поступление в этом году заметно выше.

Напомним, что второй этап вступительных экзаменов пройдет 6 и 13 июля.

Ранее была названа причина массовой смены студентами специальностей.