Почему азербайджанские студенты массово меняют специальности?

Многие абитуриенты делают выбор специальности вслепую - а потом жалеют. Почти 40% студентов в Азербайджане разочарованы тем, чему учатся, а 14% и вовсе меняют специальность.

Как сообщает Day.Az, такие данные приводятся в сюжете Xəzər TV.

По словам эксперта в сфере образования Камрана Асадова, это становится особенно заметно в момент начала переводов студентов между вузами - именно тогда массово проявляется неудовлетворенность выбором.

Причин у этого явления несколько. Как отмечает эксперт, одна из ключевых - слишком короткий срок, отведенный на выбор специальности. Государственный экзаменационный центр, по его мнению, должен давать выпускникам больше времени на осознанное решение.

Камран Асадов также напомнил, что сегодня в 51 высшем учебном заведении Азербайджана обучается около 192 тысяч студентов.

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