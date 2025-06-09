В каких университетах в Азербайджане самый низкий проходной балл?

В ряде университетов Азербайджана на некоторые бюджетные специальности можно поступить, набрав всего около 200 баллов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", этот факт подтверждается анализом научно-статистических данных, опубликованных в 12-м выпуске журнала "Абитуриент", издаваемого Государственным экзаменационным центром.

По словам экспертов в области образования, такие баллы не означают, что факультеты не важны или не имеют перспектив.

Образовательный эксперт Ризван Фикретоглу отмечает, что такие проходные баллы можно встретить в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, Институте теологии, Сумгайытском государственном университете, а также в частных вузах - Западно-Каспийском и "Одлар Юрду".

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Ранее сообщалось, что в Азербайджане продлен срок регистрации на этот экзамен.