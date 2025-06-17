https://news.day.az/world/1761088.html Светофоры расплавились в Казахстане от жары - ВИДЕО Светофоры в Кокшетау на севере Казахстана плавятся под палящим солнцем. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Светофоры расплавились в Казахстане от жары - ВИДЕО
Светофоры в Кокшетау на севере Казахстана плавятся под палящим солнцем.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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