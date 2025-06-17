https://news.day.az/world/1761264.html США направят авианосную группу на Ближний Восток США направляют авианосную группу во главе с кораблем USS Nimitz на Ближний Восток, чтобы защитить военный контингент в регионе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Пентагон. Ранее мы сообщали, что Кая Каллас предостерегла США.
США направят авианосную группу на Ближний Восток
США направляют авианосную группу во главе с кораблем USS Nimitz на Ближний Восток, чтобы защитить военный контингент в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Пентагон.
Ранее мы сообщали, что Кая Каллас предостерегла США.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре