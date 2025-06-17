США направят авианосную группу на Ближний Восток

США направляют авианосную группу во главе с кораблем USS Nimitz на Ближний Восток, чтобы защитить военный контингент в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Пентагон. 

Ранее мы сообщали, что Кая Каллас предостерегла США.