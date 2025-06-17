https://news.day.az/world/1761264.html

США направят авианосную группу на Ближний Восток

США направляют авианосную группу во главе с кораблем USS Nimitz на Ближний Восток, чтобы защитить военный контингент в регионе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Пентагон. Ранее мы сообщали, что Кая Каллас предостерегла США.