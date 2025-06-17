Минтуризма Израиля начало сбор заявок от желающих покинуть страну

Министерство туризма Израиля в онлайн-режиме начало сбор заявок от иностранных туристов, желающих как можно скорее покинуть пределы еврейского государства.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В свете ситуации в сфере безопасности министерство туризма получило запрос на сбор контактных данных от туристов, желающих покинуть страну по воздуху, и координацию их отъезда из Израиля как можно скорее с релевантными органами власти. С этой целью была создана онлайн-форма, которую могут заполнить туристы", - сообщили в министерстве, отметив, что конкретной информации о том, когда могут начаться эвакуационные рейсы из страны, на данный момент нет.

Поступившая от туристов информация "будет передана централизованным образом для дальнейшей обработки органами власти, ответственными за координацию спасательных рейсов", пояснили в Минтуризма. При этом там подчеркнули, что конкретной информации о возможных эвакуационных рейсах из страны на данный момент нет.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.