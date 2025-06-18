Расстрел протестующих в Кении попал на ВИДЕО

Силовики в Кении расстреляли одного из протестующих, стоящего на обочине.

Как передает Day.Az, кадры инцидента опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Напомним, что в столице Кении возобновились массовые антиправительственные протесты, участники которых возмущены внезапной гибелью в полицейском участке блогера Альберта Оджванга. Вышедшие на улицы Центрального делового района граждане убеждены, что смерть активиста стала следствием насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.

В разгоне митингующих, требующих, в частности, отставки президента восточноафриканской республики Уильяма Руто, также замечены неизвестные лица на мотоциклах. Скандируя лозунги в поддержку губернатора Найроби Джонсона Сакаджи, они принуждали собравшихся расходиться по домам, пуская в ход резиновые дубинки и плети. По мнению организаторов протеста, это представители местных банд, нанятые городскими властями.

Некоторые кенийцы решили воспользоваться воцарившимся в центре города хаосом для крушения витрин и ограбления магазинов.

Накануне лидер оппозиции Ригати Гачагуа, председатель партии "Демократия для граждан", призвал молодых людей воздержаться от участия в антиправительственных акциях.