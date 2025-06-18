Израиль назвал число пострадавших в результате ударов Ирана прошлой ночью

В ночь с 17 на 18 июня более 90 человек получили ранения в результате ракетных ударов Ирана по территории Израиля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Израиля.

"В течение ночи в больницы поступили в общей сложности 94 пострадавших. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести, состояние 85 человек - удовлетворительное. Еще трое были госпитализированы с диагнозом "паническое расстройство". Кроме того, пятеро проходят медицинское обследование, их состояние уточняется",- говорится в информации.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.