В Азербайджане начинается процесс сертификации учителей

С 18 июня начинается тестовый этап процесса сертификации преподавателей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, процесс сертификации пройдет 18-20, 24 и 25 июня.

Информация о времени и месте проведения этапа тестового экзамена направляется в личные кабинеты участников.

18 июня состоится аттестация учителей, преподающих следующие предметы: математика, иностранный язык, азербайджанский язык и литература, русский язык и литература, 19 июня - география, начальные классы, 20 июня - английский язык, начальные классы, азербайджанский язык и литература, азербайджанский язык, иностранный язык, математика, русский язык и литература, 24 июня - биология, химия, а 25 числа - преподавателей физики и информатики.

Учителя, зарегистрировавшись на платформе portal.edu.az, в разделе "сертификация" могут ознакомиться с информацией о времени и месте проведения тестовых экзаменов.