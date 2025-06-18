Участники Международного симпозиума омбудсменов посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Участники организованного по инициативе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Международного симпозиума омбудсменов на тему "Укрепление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека", приуроченного к "Году Конституции и Суверенитета" и 18 Июня - Дню прав человека в Азербайджанской Республике, посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как передает Day.Az, участники мероприятия сначала прибыли на Аллею почетного захоронения и отдали дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.

Участники мероприятия также посетили Аллею шехидов, отдали дань уважения памяти героических сынов и дочерей Отечества, павших в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, возложили цветы на их могилы.

Гостям была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов.