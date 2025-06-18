https://news.day.az/officialchronicle/1761460.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Национальной ассамблеи Болгарии - ФОТО 18 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Национальной ассамблеи Республики Болгария Наталию Киселову, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял председателя Национальной ассамблеи Болгарии - ФОТО
18 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Национальной ассамблеи Республики Болгария Наталию Киселову, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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