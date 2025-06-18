Израиль открыл запись на рейсы для туристов, желающих покинуть страну

Министерство туризма Израиля открыло для туристов запись на вывозные рейсы из страны. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в настоящее время на территории Израиля находятся около 38 тыс. туристов из разных стран мира. Ведомство под руководством министра туризма Хаима Каца открыло запись на вывозные рейсы для иностранцев, желающих выехать из страны.

В заявлении также говорится, что все сухопутные пограничные переходы в Иорданию и Египет открыты, и некоторые туристы уже воспользовались этими маршрутами для выезда.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием "Истинное обещание - 3". По Израилю были нанесены ракетные удары.