Али Ахмедов о жестокой политике госорганов Армении против азербайджанцев

Депортация азербайджанцев из Армении осуществлялась на основе специальных решений, принятых на государственном уровне.

Как передает Day.Az, об этом сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Ахмедов, выступая сегодня на международном симпозиуме омбудсменов на тему "Усиление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека".

"Хотя депортация азербайджанцев из Армении произошла в советский период, это не означает, что совершенное преступление забыто. Эти решения были бесчеловечными, противоречили принципам права и справедливости. В результате этих решений были массово нарушены права человека", - сказал А.Ахмедов.

Было отмечено, что правоохранительные и судебные органы Азербайджана проводят соответствующую работу в этом направлении.