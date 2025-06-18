За последние годы проведен ряд реформ для обеспечения деятельности Судебно-правового совета

За последние годы был проведен ряд реформ для обеспечения деятельности Судебно-правового совета.

Как передает Day.Az, об этом заявил заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Гюндуз Керимов на церемонии открытия международной конференции "Глобальные вызовы в сфере судебного администрирования", приуроченной к 20-летию деятельности Судебно-правового совета.

"За двадцать лет Судебно-правовой совет Азербайджана прошел успешный и славный путь. Можно с уверенностью сказать, что в результате 20-летней упорной деятельности Судебно-правового совета в Азербайджане сформировался современный, грамотный и честный судейский корпус. Судебно-правовой совет - один из самых блестящих примеров государственного управления, освободившегося от советской методики, и остается таковым в современную эпоху", - сказал он.

Г.Керимов отметил, что согласно внесенным в законодательство изменениям, с 2023 года Судебно-правовой совет формируется в основном судьями, и в настоящее время он является единственным самоуправляемым органом судебной власти.

По его словам, согласно преамбуле указа главы государства от 3 апреля 2019 года о реализации дальнейших реформ в судебно-правовой системе, в целях ускорения процесса формирования высокоавторитетной системы правосудия, отвечающей требованиям современной эпохи, должны быть расширены возможности обращения в суд, повышена прозрачность судебной деятельности, эффективность судопроизводства, обеспечено полное и своевременное исполнение решений, усилены дополнительные меры по устранению волокиты и других негативных явлений.

"Эти вызовы по-прежнему актуальны для Судебно-правового совета", - сказал он.