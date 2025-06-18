Компании "AS Group" и "BI Group" представили общественности жилой комплекс премиум-класса "4You Baku"

13 мая 2025 года, Баку - Одна из ведущих компаний Азербайджана - "AS Group", совместно с одной из крупнейших девелоперских компаний Центральной Азии - "BI Group", в рамках стратегического партнерства представили общественности проект жилого комплекса премиум-класса "4You Baku".

Презентационное мероприятие началось с приветственной речи Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Азербайджане Алима Байела, который подчеркнул, что такие проекты способствуют дальнейшему укреплению экономических и культурных связей между двумя странами.

Затем выступили основатель компании "AS Group" Шахин Мовсумов и генеральный директор компании "BI Group" Айдын Рахимбаев. Они подробно рассказали о реализуемых в регионе проектах партнерских компаний, а также об экономической и архитектурной значимости жилого комплекса "4You Baku".

Архитектор проекта - руководитель известной турецкой архитектурной компании Reta Project Хайры Байсак - провёл презентацию, в ходе которой рассказал о дизайнерских особенностях, функциональности и соответствии комплекса современным градостроительным стандартам.

В мероприятии приняли участие эксперты в области градостроительства и недвижимости, представители СМИ, блогеры и общественные деятели. Именно в рамках этой презентации был официально дан старт первому этапу продаж квартир в проекте "4You Baku".

Для гостей были организованы интересные и интерактивные активности: победители розыгрыша лотереи получили специальные подарки, а с помощью технологии виртуальной реальности (VR) участники смогли совершить иммерсивный тур по будущему жилому комплексу. Завершилось мероприятие изысканным фуршетом и музыкально-художественной программой.

Компания "BI Group", основанная в 1995 году, реализовала проекты в девяти странах мира, построив более 7 миллионов квадратных метров жилья и обеспечив квартирыми порядка 500 тысяч граждан Казахстана. Холдинг развивает проекты в сфере жилого, коммерческого и инфраструктурного строительства, а также занимается промышленными проектами и управлением недвижимостью. В настоящее время компания активно работает в странах Центральной Азии и Кавказа, а также в США, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Компания "AS Group", начиная с 2003 года, играет ключевую роль в реализации комплексных проектов как для государственного, так и для частного сектора. Компания успешно работает в таких сферах, как строительство, недвижимость, сельское хозяйство, промышленность, транспортно-логистические услуги, возобновляемая энергетика и HoReCa. Также "AS Group" активно содействует привлечению иностранных инвестиций в страну через международные проекты. Более подробную информацию о компании и её проектах можно найти на сайте: www.asgroup.az.