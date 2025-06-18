Производитель ракет Taurus представил дрон-камикадзе

Европейская компания MBDA, которая производит крылатые ракеты SCALP и Taurus, представила новый дрон-камикадзе на Парижском авиасалоне. Аппарат предназначен для поражения средств противовоздушной обороны перед основным ударом крылатыми ракетами.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Defense News.

Представитель MBDA Хьюго Кокере отметил, что дрон One-Way Effector будут выпускать серийно. По его словам, аппарат обойдется в несколько раз дешевле крылатых ракет. MBDA сотрудничает с неназванным производителем беспилотников и французской автомобильной компанией, чтобы нарастить производство до 1000 дронов в месяц.

Дрон-камикадзе с реактивным двигателем сможет доставить 40 килограммов полезной нагрузки на расстояние до 500 километров. Максимальная скорость аппарата - 400 километров в час. Работу над One-Way Effector начали в декабре, а первый полет планируют совершить осенью. Компания может выпустить первую серийную партию беспилотников в 2027 году.

Кокере подчеркнул, что аппарат разработали для вооруженных сил Франции. В ближайшее время могут начать переговоры о закупке дронов-камикадзе.