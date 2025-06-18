Автор: Мехти Ахмедзаде

Трамп разозлился на Макрона из-за его поездки в Гренландию, пишет Financial Times.

По данным издания, недовольство Макроном повлияло на решение президента США досрочно покинуть саммит G7 в Канаде. Однако анонимный британский чиновник заявил, что глава Белого дома просто устал от "Большой семерки".

Макрон посетил Гренландию 15 июня для обсуждения вопросов безопасности в Арктике. Там он встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном. Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия - автономия в составе Дании - должна присоединиться к США.

Отношения Дональда Трампа и Эммануэля Макрона с самого начала были далеки от теплых. Несмотря на попытки французского лидера наладить личный контакт с Трампом - от рукопожатий до торжественных визитов - американский президент всегда смотрел на Макрона с определённым подозрением. Причиной этого стали не только разногласия по вопросам климата, торговли и НАТО, но и стиль самого Макрона, который, по мнению Трампа, слишком стремится к лидерству в Европе и любит "учить" других.

Трамп особенно раздражался, когда Макрон позволял себе заявлять о "смерти мозга НАТО" или стремился вести самостоятельную игру в международной политике, позиционируя себя как альтернативу американскому доминированию. Для Трампа, привыкшего к прямолинейности и демонстрации силы, такие амбиции Макрона выглядели как высокомерие и слабость одновременно.

Кроме того, французский президент постоянно подчеркивал важность европейской автономии от США, в том числе в оборонной сфере. Это шло вразрез с позицией Трампа, который требовал от европейцев лишь одного - платить больше за свою безопасность в рамках НАТО и следовать линии Вашингтона.

Неудивительно, что визит Макрона в Гренландию, где Франция не имеет ни формального, ни стратегического влияния, Трамп расценил как вмешательство в сферу американских интересов. В его глазах это стало очередным проявлением лицемерной и бесплодной "дипломатии" Макрона. И это окончательно подтвердило для Трампа, что Макрон - это не союзник, а проблемный партнер, который любит красивые речи и популизм, но не понимает реалий большой политики.

Напомним, что на недавнем заседании G7 отношение за круглым столом к недонаполеону было холодным. Трамп сидел с каменным лицом, Джорджа Мелони закатила глаза, а Кир Стармер и Фридрих Мерц общаются с Макроном исключительно по делу - холодный расчёт и интересы.