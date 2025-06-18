https://news.day.az/world/1761320.html На севере Израиля вновь звучит сирена воздушной тревоги В северных регионах Израиля был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за зафиксированного вторжения "враждебных летательных аппаратов" в воздушное пространство страны. Как передает Day.Az, об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети X. Детали происшествия пока не разглашаются.
На севере Израиля вновь звучит сирена воздушной тревоги
В северных регионах Израиля был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за зафиксированного вторжения "враждебных летательных аппаратов" в воздушное пространство страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети X.
Детали происшествия пока не разглашаются. Согласно опубликованной ЦАХАЛ карте, угроза охватила территории к северу от городов Назарет, Тверия и окрестностей Тивериадского озера.
Вскоре после сообщения об угрозе с воздуха израильские военные подтвердили перехват одного из объектов, который, по их данным, проник в воздушное пространство страны с восточного направления.
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