На севере Израиля вновь звучит сирена воздушной тревоги

В северных регионах Израиля был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за зафиксированного вторжения "враждебных летательных аппаратов" в воздушное пространство страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети X.

Детали происшествия пока не разглашаются. Согласно опубликованной ЦАХАЛ карте, угроза охватила территории к северу от городов Назарет, Тверия и окрестностей Тивериадского озера.

Вскоре после сообщения об угрозе с воздуха израильские военные подтвердили перехват одного из объектов, который, по их данным, проник в воздушное пространство страны с восточного направления.