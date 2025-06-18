https://news.day.az/world/1761348.html

Иран продлил ограничения на полёты

Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 14:30 по Баку 18 июня. Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель Организации гражданской авиации исламской республики Мехди Рамезани. "Воздушное пространство страны будет закрыто до 14:00 (14:30 по Баку - ред.) сегодняшнего дня", - приводит его слова телеканал SNN.