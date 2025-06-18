В Минске обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью

Официальный визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Республику Беларусь продолжается.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Отмечается, что в рамках визита азербайджанская делегация посетила площадь Победы в Минске и возложила венок к монументу Победы.

"В Министерстве обороны Республики Беларусь состоялась официальная церемония встречи министра обороны Азербайджанской Республики. Министры обороны прошли перед почётным караулом. Были исполнены государственные гимны обеих стран.

Затем состоялась встреча между генерал-полковником З.Гасановым и министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.

На встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности, перспективы развития военного сотрудничества и другие темы, представляющие взаимный интерес.

В соответствии с программой визита азербайджанская делегация также посетила Факультет Генерального штаба Военной академии Вооружённых сил Республики Беларусь. Здесь был представлен брифинг о системе военного образования, подготовке кадров, структуре и задачах факультета.

Министру обороны Азербайджана, посетившему в ходе официального визита Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Беларуси, была предоставлена подробная информация об основных направлениях деятельности Центрального командного пункта",- подчеркивается в информации.