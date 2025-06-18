В Иране показали сбитый израильский беспилотник

Иранские военные продемонстрировали обломки израильского беспилотника Hermes 900, который, как утверждается, был перехвачен в районе города Исфахан.

Как передает Day.Az, БПЛА мог осуществлять оптико-электронную разведку горных районов и городской застройки в поисках мобильных зенитно-ракетных комплексов и пусковых установок баллистических ракет средней дальности.

Hermes 900 - израильский тактический беспилотник, рассчитанный на всепогодное применение и длительное патрулирование. Он оснащен спутниковой связью, оптико-электронными сенсорами, инфракрасными камерами, лазерным целеуказателем-дальномером, радарами с синтезированной апертурой, а также радиолокационной системой обнаружения движущихся целей.

Беспилотник способен вести длительную разведку и передавать данные в реальном времени в командный центр. Кроме разведывательных задач, Hermes 900 может быть адаптирован и под ударные миссии, благодаря опциональной установке вооружения.

Этот эпизод стал еще одним подтверждением высокой активности разведывательных средств в иранском воздушном пространстве на фоне продолжающейся напряженности между Тегераном и Тель-Авивом.