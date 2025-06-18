https://news.day.az/society/1761514.html В Азербайджане разрабатывают требования к деятельности казино Определяются требования в сфере организации деятельности казино.
В Азербайджане разрабатывают требования к деятельности казино
Определяются требования в сфере организации деятельности казино.
Как сообщает в среду Day.Az, этот вопрос отражен в законопроекте "О внесении изменений в Гражданский кодекс", который обсуждался сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству и экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Согласно законопроекту, при приостановлении или аннулировании лицензии на проведение игр казино в случаях, предусмотренных законом, право игрока требовать выплату выигрыша у организатора казино сохраняется и не исключается.
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