"Араз-Нахчыван" расстался с четырьмя игроками

Азербайджанская футбольная команда "Араз-Нахчыван" рассталась с четырьмя игроками.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракты Сезара Меза Колли, Карлоса Жатобы, Бернардо Диаса (Бенни) и Мичо Кузмановича, сроки действия которых истекли, не были продлены.

Отметим, что ранее "Араз-Нахчыван" продлил контракты с главным тренером Эльмаром Бахшиевым, футболистами Иссуфом Паро, Омаром Булудовым, Кристианом Аврамом, Тарланом Ахмедли, Урфаном Аббасовым, Славиком Алхасовым, Гара Гараевым, Бахтияром Гасанализаде, Ульви Искендеровым, Вандерсоном Мело, Рамоном Мачадо и Нуно Родригесом, подписал контракты с Баром Коэном и Ба-Муака Симакалой, а также расстался с Вадимом Абдуллаевым.