В Азербайджане чувствую братскую поддержку, сказал на пресс-конференции участник UFC Fight Night Baku, таджикский боец Мухаммед Наимов, сообщает Day.Az.

"Впервые приехал в Азербайджан. Меня очень тепло встретили, было очень приятно такое доброжелательное отношение. Конечно, я ждал от Азербайджана такого отношения, но увиденное превзошло все ожидания. Чувствую здесь братскую поддержку!" - сказал он.

Как отметил Наимов, турнир UFC впервые проводится в Баку и все организовано на высоком уровне.

"Из Таджикистана сюда прибыло много болельщиков, которые поддержат меня. Я долго готовился к предстоящему поединку и, думаю, зрителей ожидает интересный бой", - добавил он.

Программа UFC Baku Fight Night

Предварительный кард, бои начнутся в 20:00.

1) Полулегкий вес: Ирина Алексеева (5-2-0, Россия) - Клаудия Сигула (6-2-0, Польша)

2) Полусредний вес: Сок Хён Ко (1-0-0, Южная Корея) - Обан Эллиотт (12-2-0, Уэльс)

3) Тяжелый вес: Хамди Абдель Вахаб (6-0-0, Египет) - Мухаммед Усман (11-4-0, Нигерия)

4) Полулегкий вес: Мелисса Маллинс (7-1-0, Англия) - Дарья Железнякова (9-2-0, Россия)

5) Средний вес: Исмаил Наурдиев (24-7-0, Марокко) - Пак Чун Ён (18-6-0, Южная Корея)

6) Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков (16-2-0, Россия) - Максум Азат (17-1-0, Казахстан)

Основной кард, бои начнутся в 23:00 и пройдут в следующем порядке:

7) Полулегкий вес: Мухаммед Наимов (12-3-0, Таджикистан) - Богдан Град (15-2-0, Австрия)

8) Легкий вес: Назим Садыхов (10-1-1, Азербайджан) - Николас Мотта (15-5-0, Бразилия)

9) Тяжелый вес: Кертис Блейдс (18-5-0, США) - Ризван Куниев (12-2-1, Россия)

10) Легкий вес: Тофиг Мусаев (дебютант, Азербайджан) - Мыктыбек Оролбай (13-2-1, Кыргызстан)

11) Легкий вес: Рафаэль Физиев (12-4-0, Азербайджан) - Игнасио Бахамондес (17-5-0, Чили)

12) Полутяжелый вес: Джамал Хилл (12-3-0, США) - Халил Раунтри Джуниор (14-6-0, США).