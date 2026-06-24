В США полиция впервые разоружила преступника при помощи дрона

В США сотрудники правоохранительных органов впервые использовали дрон с мощным магнитом для разоружения вооруженного подозреваемого.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в округе Сакраменто, штат Калифорния. По данным местных властей, правоохранители прибыли к дому в южной части Сакраменто в поисках разыскиваемого нарушителя условий досрочного освобождения. Ранее сообщалось, что мужчину видели с огнестрельным оружием.

Подозреваемый спрятался в гараже и не реагировал на переговорщиков. После этого внутрь помещения направили дрон. Операторы обнаружили мужчину в углу гаража. В руке у него был нож.

Чтобы не подвергать сотрудников риску, к дрону прикрепили мощный магнит. С его помощью беспилотник смог вытащить нож из руки подозреваемого. После этого мужчину безопасно задержали.

В офисе шерифа округа Сакраменто назвали операцию первым подобным случаем в США.