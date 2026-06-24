Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда придавал большое значение защите исламских ценностей
Азербайджан всегда придавал большое значение защите исламских ценностей, являющихся неотъемлемой частью наших национально-духовных ценностей и играющих роль духовной опоры и ориентира для миллиардов людей во всем мире.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 20-й Сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.
"Мы выступаем с различными инициативами по продвижению исламских принципов солидарности и взаимного уважения, регулярно проводим мероприятия ОИС и ее структур", - подчеркивается в обращении Президента Азербайджана.
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