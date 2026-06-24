В Баку состоялся сольный концерт Хумай Гадимовой

В Международном центре мугама состоялся сольный концерт под названием "В каждой струне - своя история" известной исполнительницы Хумай Гадимовой, собравший деятелей культуры, любителей народной музыки. Талантливая таристка уверенно разрушила укоренившийся стереотип о том, что игра на таре - исключительно мужское дело. Представив публике насыщенную и многогранную программу, она раскрыла весь потенциал этого старинного инструмента, способного передавать богатую гамму музыкальных оттенков и эмоциональных переживаний. Вечер стал ярким событием в культурной жизни Баку и доказал, что интерес к живому инструментальному исполнению по-прежнему высок, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Этот концерт стал прекрасным примером успешного кросс-культурного проекта. Хумай Гадимова виртуозно и органично соединила национальные традиции с современными музыкальными течениями. Программа вечера стерла жанровые границы - глубокие азербайджанские мугамы и душевные народные песни сменялись неожиданными джазовыми импровизациями на таре. При этом Хумай Гадимова продемонстрировала владение не только таром - в её руках зазвучал и древний уд, добавив вечеру особые краски. Этот концерт еще раз показал, насколько живым, гибким и глубоким остается азербайджанское традиционное музыкальное искусство. Каждое выступление публика встречала с искренним восторгом, и зал долго не отпускал артистку со сцены.

Особого внимания заслуживает и драматургия вечера, разработанная пианистом и композитором Туралом Мамедли. Ему удалось выстроить интересную канву программы, гармонично объединив разные стили. Эта режиссура сформировала ту самую особую художественную ауру, которая сделала сольный концерт таристки не просто музыкальным вечером, а самобытным арт-проектом.

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