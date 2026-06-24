В Баку арестовали мужчину за неуплату алиментов

В Бинагадинском районе Баку арестован мужчина, который после развода не выплачивал назначенные алименты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующее решение вынес Бинагадинский районный суд.

Согласно материалам дела, бывшая супруга Ильгара Атаева (имя и фамилия изменены), 1986 года рождения, обратилась в суд, указав, что развелась с мужем в 2017 году. После развода ребенок остался с ней, в связи с чем суд назначил алименты. По ее словам, бывший супруг на протяжении девяти лет уклонялся от их выплаты, в результате чего образовалась задолженность более 10 тысяч манатов.

Несмотря на вынесенное судебное решение и административный арест мужчины, добиться исполнения обязательств не удалось. В связи с этим против него было возбуждено уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса Азербайджана ("Неисполнение судебного решения").

В ходе судебного заседания обвиняемый заявил, что работает таксистом и получает около 700 манатов в месяц. Однако его бывшая жена утверждала, что фактический доход мужчины значительно выше, а от уплаты алиментов он отказывался умышленно.

Согласно приговору, 40-летний мужчина был осужден к девяти месяцам лишения свободы и взят под стражу прямо в зале суда.