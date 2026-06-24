В Ханкенди автомобиль сбил курьера
В Ханкенди автомобиль сбил курьера.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария была зафиксирована на центральной площади города.
Столкнулись автомобиль марки Lada Priora и мотоцикл под управлением Саида Аллахвердиева.
В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
По имеющейся информации, Саид Аллахвердиев является студентом второго курса факультета менеджмента Карабахского университета. Несмотря на завершение учебного года, он остался в Ханкенди на летний период и работал курьером.
После оказания необходимой медицинской помощи в городской больнице Ханкенди пострадавший был направлен в Бардинский диагностический центр для дальнейшего обследования и лечения.
По факту происшествия проводится расследование.
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