В Баку двух женщин выселили из квартиры после жалоб соседей

Жители дома на улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе Баку утверждают, что мать и дочь, проживающие на 11-м этаже многоэтажного здания, на протяжении многих лет нарушают правила совместного проживания.

Как сообщает Day.Az, по словам жильцов, женщины регулярно выбрасывают различные предметы с балкона, а также разводят огонь в квартире.

"Это продолжается уже более двух лет и происходит практически каждый день, особенно в ночное время. Бывали случаи, когда они даже разводили в квартире костер. Если бы сотрудники МЧС своевременно не приняли меры, в доме мог произойти взрыв", - рассказали жители.

По имеющейся информации, сотрудники полиции провели осмотр квартиры, в ходе которого был подтвержден факт нарушения правил совместного проживания со стороны двух женщин. После этого они были выселены из квартиры.

В настоящее время ведется работа по помещению матери и дочери в специализированное медицинское учреждение.

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