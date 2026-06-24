В сеть слили дизайн новых смарт-часов Samsung

Издание Android Headlines опубликовало рендеры всей линейки умных часов Samsung Galaxy Watch 9, подготовленные совместно с инсайдером OnLeaks. Судя по изображениям, новинки сохранят фирменный дизайн с корпусом в форме "скругленного квадрата", который уже используется в последних поколениях устройств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Galaxy Watch 9 будут доступны в версиях с корпусами 40 и 44 мм. Младшая модель показана в цветах Cream и Graphite, старшая - в расцветках Silver и Graphite. Часы также получат спортивные силиконовые ремешки.

На опубликованных рендерах блок датчиков BioActive Sensor практически не изменился. Он по-прежнему будет отвечать за функции мониторинга здоровья, включая ЭКГ, измерение артериального давления в поддерживаемых регионах, анализ состава тела и отслеживание сна.

Главным нововведением может стать отказ Samsung от фирменных процессоров Exynos в пользу платформы Snapdragon Wear Elite от Qualcomm. Чип, выполненный по 3-нм техпроцессу, получит выделенный нейропроцессор для работы функций искусственного интеллекта. Ожидается, что это позволит снизить энергопотребление, улучшить распознавание жестов, расширить возможности анализа показателей здоровья и повысить общую производительность устройств.

По предварительным данным, серия Galaxy Watch 9 будет представлена в июле 2026 года на мероприятии Samsung Unpacked вместе с новыми складными смартфонами и, возможно, моделью Galaxy Watch Ultra 2. Информация о характеристиках экранов и ценах пока не раскрывается.