Конгресс США услышит правду об изгнании азербайджанцев из Армении

Автор: Ибрагим Алиев

24 июня в Вашингтоне, в здании Конгресса, при организации Бакинской инициативной группы (БИГ) состоится международная конференция на тему "Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и избирательные подходы", посвященная этнической чистке азербайджанцев со стороны Армении.

Мероприятие важное, не только с точки зрения развивающихся отношения между Азербайджаном и США, но и потому что в Конгрессе в период правления демократической партии, в частности, администрации Джо Байдена, наша страна постоянно сталкивалась с предвзятым подходом, на который непосредственное влияние оказывали армянские лоббисты. Теперь же, узнав, что БИГ проводит данное мероприятие, они второпях организовали свое, абсолютно нелепое собрание с лояльными конгрессменами.

Армянский национальный комитет Америки (АНКА) сообщил, что будет проведена пресс-конференция "в связи с 1000-м днем удержания армянских пленных в Азербайджане". Прошло оно 23 июня на том же на Капитолийском холме. Какие это конгрессмены пока не называется, но очевидно, что будут знакомые лица. Как минимум демократ-маразматик Фрэнк Паллоне. Может будут и республиканцы, которым просто необходимо присутствовать, и придется это все выслушивать.

Но одно ясно - армянское лобби впустую потратило время конгрессменов, ибо обвинения, во-первых, не лезут ни в какие не то что правовые, но и логические рамки, потому что Азербайджане нет никаких т.н. "армянских пленных". Это военные преступники. Во-вторых, они получили заслуженный приговор по итогам справедливого суда. В-третьих, ни одна страна в мире не имеет права (и даже не может попытаться) оказать какое-то давление на Баку в связи с данным вопросом.

То есть фантазии у АНКА не отбавляй, они никак не уймутся и страдает от этого американское законодательство и политика.

Обсуждать в Конгрессе нужно действительно важные и реальные вопросы. Вопрос, поднятый БИГ является именно таким. Факт этнической чистки отрицать невозможно - на протяжении более 30 лет в азербайджанском Карабахе не было ни одного азербайджанца. Кроме того, сегодня в Армении нет ни одного азербайджанца.

В конференции примут участие эксперты, специализирующиеся в сфере защиты прав беженцев и национальных меньшинств, правозащитники, специалисты по международному праву, представители диаспорских организаций, подвергавшихся насилию, дискриминации и преследованиям по этническому признаку, представители институтов гражданского общества и пострадавших общин.

Участники конференции на примере сотен тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных со своих исторических земель на территории Армении в результате политики этнической чистки, обсудят вопрос постоянного удержания в центре внимания международных организаций признания их фундаментальных прав - права на безопасное, добровольное и достойное возвращение на свои исторические земли.

Будет проведен обмен мнениями вокруг возможностей дать правовую оценку в плоскости международного права фактам системного уничтожения, осквернения и присвоения принадлежащего азербайджанскому народу культурного, религиозного и исторического наследия, оставшегося в Армении, в том числе топонимов, мечетей, кладбищ, святынь и других памятников; вынесения указанных нарушений в рамках ООН и её соответствующих структур на механизмы международной отчётности и мониторинга; их расследования и документирования на месте; привлечения с этой целью миссий по установлению фактов, а также разработки механизмов расследования и отчётности на уровне специальных докладчиков и других обладателей международных мандатов.

На мероприятии также будут проведены обсуждения вокруг вопросов реализации права народов, страдающих от колониализма, на самоопределение, в частности включения в повестку ООН вопроса о внесении колоний в список ООН несамоуправляющихся территорий, подлежащих деколонизации.

Все это реальные и актуальные вопросы, которые должны быть поданы огласке и обсуждению. Конгресс США является одной из самых важных политических площадок мира. Поэтому обсуждение в его стенах вопроса о праве азербайджанцев на возвращение имеет особое значение. Эта тема долгие годы оставалась в стороне от внимания тех кругов, которые привыкли говорить о Южном Кавказе только через армянскую призму.

Теперь ситуация меняется и для армянского лобби это крайне неудобный момент, потому что прозвучит та часть истории, которую АНКА годами пыталась вытеснить из американского политического поля.

Там услышат, что на протяжении XX века западные азербайджанцы в несколько этапов - в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1987-1991 годах - систематически насильственно выселялись со своих исторических земель, расположенных на территории нынешней Армении, и подвергались этнической чистке. В результате этого процесса сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из родных мест, множество людей было убито, подвергнуто пыткам и бесчеловечному обращению, были разрушены социально-нравственные и экономические основы семей. Политика этнической чистки не ограничивалась лишь физическим изгнанием азербайджанского населения со своих исторических земель, она также была направлена на стирание их культурного, религиозного и исторического наследия, формировавшегося веками. Принадлежащие азербайджанскому народу мечети, кладбища, святыни и другие образцы материально-культурного наследия, оставшиеся в Армении, были разрушены, осквернены или присвоены, более 2000 топонимов азербайджанского происхождения были изменены и арменизированы, тем самым проводилась системная политика, направленная на фальсификацию исторической памяти и этнокультурной идентичности региона.

Женевская конвенция 1951 года о статусе беженцев подтверждает право на возвращение и восстановление прав лиц, перемещённых в результате этнической чистки, как одно из важных требований международного права. С этой точки зрения обеспечение безопасного, добровольного и достойного возвращения западных азербайджанцев, насильственно выселенных с территории нынешней Армении, в свои исторические края, восстановление их прав на жильё, землю, имущество, культурное и религиозное наследие должны оцениваться в контексте международно-правовой ответственности Армении

Именно поэтому армянское лобби срочно поставило свое мероприятие на день раньше конференции БИГ. АНКА пытается перехватить внимание, заранее заполнить информационное поле своими обвинениями и снова навязать конгрессменам старый набор тезисов против Азербайджана. Такая спешка ясно показывает, насколько болезненной для них стала сама возможность открытого обсуждения прав азербайджанцев. Их право на безопасное и достойное возвращение должно звучать на международных площадках, включая Конгресс США.

АНКА прекрасно понимает силу этой темы. На протяжении многих лет армянское лобби пыталось оставить за собой право единолично объяснять американским политикам события на Южном Кавказе. Теперь в этом разговоре появляется азербайджанская позиция. Она основана на фактах, судьбах изгнанных людей и вопросах, которые слишком долго обходили стороной.

Поэтому конференция БИГ в Вашингтоне важна не только как отдельное мероприятие. Она показывает, что тема прав азербайджанцев выходит на новый уровень. Ее уже невозможно замалчивать привычными обвинениями, срочными пресс-конференциями и попытками отвлечь внимание.

АНКА может спешно собирать лояльных конгрессменов и снова говорить о так называемых "армянских пленных". Однако сама эта спешка выдает главное: армянское лобби потеряло прежнее удобное положение в Вашингтоне и боится потери привычного контроля над дискуссией.