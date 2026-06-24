Азербайджанские журналисты посетили завод Airbus в Гамбурге

В рамках медиатура, организованного в Гамбурге (Германия) по случаю передачи ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) первого самолета Airbus A321neo, поставляемого по договору лизинга с компанией AerCap, участники мероприятия ознакомились с производственными мощностями Airbus.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, для журналистов была организована экскурсия по производственным линиям Airbus с посещением цехов сборки самолётов семейства A320 и A350. Участникам медиатура были представлены ключевые этапы производства воздушных судов, включая сборку конструкций, установку оборудования и работу линии окончательной сборки.

В Гамбурге находится второй самый большой завод Airbus после Тулузы. Здесь четыре линии производства самолетов семьи

А320. Здесь организуется производство A320 и заключительный монтаж, а также частей самолетов A330 и A350.

Здесь проходит три этапа производства.

Первый этап - это сборка структуры фюзеляжа.

На этом этапе происходит формирование основной "каркасной" части самолета. Собираются три основные секции фюзеляжа (передняя, центральная и хвостовая), которые затем соединяются в единую конструкцию. Это этап, где создается базовая форма самолета - его силовая структура.

Вторая - установка оборудования (монтаж систем).

После сборки каркаса начинается этап установки всех внутренних систем. Монтируются трубопроводы, кабели, шланги, устанавливаются окна и двери. Также устанавливается все оборудование, которое пассажир не видит в готовом самолете - оно скрыто за внутренними панелями и облицовкой кабины.