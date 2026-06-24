Нуман Куртулмуш заявил о потенциале исламского мира

В условиях формирования нового глобального порядка перед исламским миром открываются важные возможности, и мусульманские страны могут превратиться в один из основных центров силы будущего мироустройства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш на церемонии открытия 20-й сессии Парламентского союза государств - членов Организации исламского сотрудничества в Баку.

Нуман Куртулмуш отметил, что мир в настоящее время переживает период крупных конфликтов, политической и экономической напряженности, а также беспрецедентных глобальных потрясений.

"Мы можем с полной уверенностью сказать, что старый мир рушится и распадается. То, что мы переживаем сегодня, - это муки рождения нового мира. С завершением сначала двухполюсной, а затем и однополюсной системы открываются страницы новой эпохи. Одной из главных особенностей этой новой системы станет многополярность", - подчеркнул он.

Председатель ВНСТ отметил, что исламский мир, объединяющий более двух миллиардов человек, пятьдесят семь государств-членов и обладающий богатыми природными ресурсами, значительным экономическим потенциалом и молодым населением, имеет возможность стать одним из ключевых центров силы новой мировой системы.

По его словам, для этого мусульманские страны прежде всего должны осознать собственный потенциал и мощь, а также уверенно готовиться к будущему.

Куртулмуш подчеркнул, что одной из главных проблем исламского мира остаются раздробленность, разобщенность и слабость общей воли.

"Мы обязаны предпринять шаги, которые укрепят наше единство, целостность, братство и исламскую солидарность. В противном случае различные регионы исламского мира продолжат сталкиваться с серьезными угрозами. Мы должны воспринимать различия в мазхабах, этнической принадлежности, политических и идеологических взглядах не как повод для противостояния, а как богатство уммы", - заявил он.

По словам председателя ВНСТ, в новую эпоху мусульманские страны должны вырабатывать общие стратегии и действовать сообща.

"Сегодня ни одна страна не способна добиться успеха в одиночку. Мы должны разработать общие долгосрочные стратегии того, как будем развиваться и как успешно преодолеем этот сложный период, а также реализовывать совместные проекты в рамках этих стратегий", - сказал он.

Нуман Куртулмуш отметил, что материальные богатства, энергетические ресурсы, человеческий капитал, научный потенциал и стратегические географические возможности исламского мира должны использоваться во имя общих целей.

"Эти ресурсы должны управляться на основе коллективного подхода и служить благосостоянию всего исламского мира", - добавил он.

Он также подчеркнул, что новые глобальные условия невозможно эффективно регулировать старыми методами и подходами, а потому исламский мир нуждается в масштабных преобразованиях.

Куртулмуш отметил, что политические, институциональные и интеллектуальные реформы являются одним из главных приоритетов для мусульманских стран, и подчеркнул, что эти процессы должны строиться на четырех основных принципах.

"Сотрудничество, основанное на принципах справедливости, компетентности, консультативности и подотчетности, позволит исламским странам добиться дальнейшего развития и сформировать новую модель, которая станет примером для всего мира", - отметил он.

Председатель ВНСТ также затронул в своем выступлении систему международных отношений, заявив, что существующая модель глобального управления переживает глубокий кризис.

"Сегодня международная система вместе со своими институтами, правилами и механизмами находится на стадии распада. На ее месте должна быть создана новая глобальная система - более справедливая, гуманная и основанная на принципах права. Судьба мира не должна зависеть от воли нескольких государств", - подчеркнул Куртулмуш.

Он заявил, что исламские страны должны играть более активную роль в формировании новой международной системы.