Первый случай Эболы зафиксирован во Франции

Министерство здравоохранения си выявило первый случай заражения вирусом Эбола в стране. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на ведомство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заболевшим оказался врач гуманитарной организации, вернувшийся из Демократической Республики Конго (ДРК). В министерстве подтвердили, что тест у медика дал положительный результат. Как уточняется в публикации, этот случай стал первым на территории Франции. Информация о состоянии пациента и его местонахождении в сообщении не приводится.