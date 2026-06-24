https://news.day.az/world/1843766.html Первый случай Эболы зафиксирован во Франции Министерство здравоохранения си выявило первый случай заражения вирусом Эбола в стране. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на ведомство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Заболевшим оказался врач гуманитарной организации, вернувшийся из Демократической Республики Конго (ДРК).
Первый случай Эболы зафиксирован во Франции
Министерство здравоохранения си выявило первый случай заражения вирусом Эбола в стране. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на ведомство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Заболевшим оказался врач гуманитарной организации, вернувшийся из Демократической Республики Конго (ДРК). В министерстве подтвердили, что тест у медика дал положительный результат. Как уточняется в публикации, этот случай стал первым на территории Франции. Информация о состоянии пациента и его местонахождении в сообщении не приводится.
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