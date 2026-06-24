https://news.day.az/world/1843775.html Министр обороны Израиля пригрозил лидеру хуситов - ВИДЕО Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил лидеру йеменских хуситов Абдул-Малику аль-Хуси ликвидацией. Как передает Day.Az, по его словам, Израиль уже нанес серьезный удар по руководству хуситов, однако сам аль-Хуси продолжает скрываться. "Абдул-Малик аль-Хуси, твое время придет", - заявил Кац, комментируя атаки хуситов против Израиля.
Министр обороны Израиля пригрозил лидеру хуситов - ВИДЕО
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил лидеру йеменских хуситов Абдул-Малику аль-Хуси ликвидацией.
Как передает Day.Az, по его словам, Израиль уже нанес серьезный удар по руководству хуситов, однако сам аль-Хуси продолжает скрываться.
"Абдул-Малик аль-Хуси, твое время придет", - заявил Кац, комментируя атаки хуситов против Израиля.
Ранее израильские удары по Сане привели к гибели Ахмеда аль-Рахави и ряда других лиц. Израильские СМИ сообщали, что, по оценке ЦАХАЛ, под удар мог попасть почти весь кабинет хуситов.
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