Министр обороны Израиля пригрозил лидеру хуситов

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил лидеру йеменских хуситов Абдул-Малику аль-Хуси ликвидацией.

Как передает Day.Az, по его словам, Израиль уже нанес серьезный удар по руководству хуситов, однако сам аль-Хуси продолжает скрываться.

"Абдул-Малик аль-Хуси, твое время придет", - заявил Кац, комментируя атаки хуситов против Израиля.

Ранее израильские удары по Сане привели к гибели Ахмеда аль-Рахави и ряда других лиц. Израильские СМИ сообщали, что, по оценке ЦАХАЛ, под удар мог попасть почти весь кабинет хуситов.