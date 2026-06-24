Стала известна цена GTA VI

Компания Rockstar Games готовится к старту предзаказов GTA VI.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, за несколько часов до события разработчики раскрыли стоимость будущей игры. Ранее ходили слухи, что цена проекта окажется очень высокой, однако это коснулось лишь максимального издания.

Так, GTA 6 будет продаваться в двух изданиях - базовое и Ultimate. Первое обойдется в $ 80, а максимальное - в $ 100. В различных регионах цена будет несколько разниться.

Стандартная цена GTA 6 на консолях:

- Базовое издание - $ 80.

- Ultimate-издание - $ 100.

Релиз GTA VI состоится 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series.