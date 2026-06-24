"Араз-Нахчыван" подписал колумбийского полузащитника

Азербайджанский футбольный клуб "Араз-Нахчыван" продолжает работу на трансферном рынке и усилил состав колумбийским полузащитником Александро Эррерой.

Как сообщает İdman.biz, об этом проинформировала пресс-служба клуба.

С 21-летним центральным полузащитником подписан контракт сроком на один год с опцией продления еще на сезон.

Эррера является воспитанником академии "Арко Сарагоса". Профессиональную карьеру он начал в аргентинском "Банфилде", а последним клубом хавбека был доминиканский "Сан-Кристобаль".