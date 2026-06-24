https://news.day.az/sport/1843784.html "Араз-Нахчыван" подписал колумбийского полузащитника Азербайджанский футбольный клуб "Араз-Нахчыван" продолжает работу на трансферном рынке и усилил состав колумбийским полузащитником Александро Эррерой. Как сообщает İdman.biz, об этом проинформировала пресс-служба клуба. С 21-летним центральным полузащитником подписан контракт сроком на один год с опцией продления еще на сезон.
"Араз-Нахчыван" подписал колумбийского полузащитника
Азербайджанский футбольный клуб "Араз-Нахчыван" продолжает работу на трансферном рынке и усилил состав колумбийским полузащитником Александро Эррерой.
Как сообщает İdman.biz, об этом проинформировала пресс-служба клуба.
С 21-летним центральным полузащитником подписан контракт сроком на один год с опцией продления еще на сезон.
Эррера является воспитанником академии "Арко Сарагоса". Профессиональную карьеру он начал в аргентинском "Банфилде", а последним клубом хавбека был доминиканский "Сан-Кристобаль".
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