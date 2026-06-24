Саар предупредил о новой угрозе на Ближнем Востоке

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что Израиль сталкивается уже не просто с террористическими организациями, а с новым явлением - "террористическими государствами".

Как передает Day.Az, по его словам, такая структура появляется в тех случаях, когда террористическая организация захватывает определенную территорию, фактически контролирует ее и население.

Саар привел в пример ХАМАС в Газе, хуситов в Йемене и "Хезболлу" в Ливане. Он отметил, что подобное явление уже не ограничивается Ближним Востоком и наблюдается также в Африке, в том числе в Сомали, где "Аш-Шабаб" контролирует значительные территории.

Глава МИД Израиля также упомянул процессы распада государственности в Судане, Ливии и ряде стран Сахеля.