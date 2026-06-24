https://news.day.az/economy/1843749.html Изменен график решений ЦБА по денежной политике Внесены изменения в график публичного объявления решений по денежно-кредитной политике на 2026 год. Как передает Day.Az, об этом сообщается в информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Изменен график решений ЦБА по денежной политике
Внесены изменения в график публичного объявления решений по денежно-кредитной политике на 2026 год.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
"В частности, дата публичного объявления очередного решения по параметрам процентного коридора и проведения связанной с этим пресс-конференции перенесена с 5 августа 2026 года на 31 июля. Встреча с экспертами также запланирована на этот день", - отмечается в сообщении.
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